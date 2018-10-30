Патриарх Кирилл: существует заказ на разрушение РПЦ

Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя заказом на разрушение РПЦ

«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так», — сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в Москве (цитаты по «Интерфаксу»).

В решении Константинополя по Украине патриарх Кирилл увидел «удар по этому острову свободы».

«Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — добавил предстоятель.

По убеждению патриарха, «трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение».

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение. Свое решение РПЦ обосновала тем, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного подворья в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Сегодня патриарх Кирилл рассказал о подготовке закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и стала последней попыткой дипломатического разрешения церковного конфликта Москвы и Константинополя.

По словам предстоятеля РПЦ, он предлагал патриарху Варфоломею встречу на нейтральной территории, но тот настоял на встрече в своей стамбульской резиденции. «Я понял, что это желание (Константинополя) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, уже на августовской встрече патриарх Варфоломей «достаточно резко и радикально» выразил свою позицию по Украине.