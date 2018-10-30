Ещё
Патриарх Кирилл: существует заказ на разрушение РПЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя заказом на разрушение РПЦ 

Ведомости + ещё 110 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил действия Константинополя на Украине заказом на разрушение «острова свободы», которым он считает Русскую православную церковь (РПЦ).
«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так», — сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» в Москве (цитаты по «Интерфаксу»).
В решении Константинополя по Украине патриарх Кирилл увидел «удар по этому острову свободы».
«Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — добавил предстоятель.
По убеждению патриарха, «трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение».
В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение. Свое решение РПЦ обосновала тем, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного подворья в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Сегодня патриарх Кирилл рассказал о подготовке закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и стала последней попыткой дипломатического разрешения церковного конфликта Москвы и Константинополя.
По словам предстоятеля РПЦ, он предлагал патриарху Варфоломею встречу на нейтральной территории, но тот настоял на встрече в своей стамбульской резиденции. «Я понял, что это желание (Константинополя) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, уже на августовской встрече патриарх Варфоломей «достаточно резко и радикально» выразил свою позицию по Украине.
Ведомости: последние новости
Саратов возглавил рейтинг самых пьющих городов России Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» летать за границу ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора354
Пассажир упавшего Boeing успел отправить жене селфи7
Кремль отреагировал на уход Меркель36
Конкурс поедания блинов закончился смертью14
Пассажир чудом избежал гибели в разбившемся Boeing22
Видео
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
01:14
Кремль отреагировал на уход Меркель
Политика
01:36
Конкурс поедания блинов закончился смертью
Происшествия
00:58
Крушение Су-27: Киев уличили во вранье
Армия Оружие
01:08
Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу
В мире
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
03:34
Украина призвала граждан отказаться от паспортов РФ
Украина В мире
05:57
Раскрыт леденящий кровь план США
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение