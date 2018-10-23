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Аэропорт на Ямале могут назвать в честь Черномырдина
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Крупнейший аэропорт Ямала предложили назвать в честь Черномырдина 

Lenta.ru + ещё 3 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составила список имен, которые могут быть увековечены в названии аэропорта Нового Уренгоя в рамках проекта «Великие имена России», сообщает ТАСС.
Лидерами рейтинга стали имена геолога Василия Подшибякин и политика Виктора Черномырдина. В лонг-лист также попали полярный исследователь Андрей Вилькицкий, советский государственный деятель Сабит Оруджев, писатель Леонид Лапцуй, геологи Рауль-Юрий Эрвье, Иван Губкин и Фарман Салманов. «Это те люди, которые внесли весомый вклад в развитие Ямала в той или иной сфере», — отметили в Общественной палате.
Председатель Общественной палаты ЯНАО Юрий Кукевич сказал агентству, что выбор имени Черномырдина связан с его деятельностью на посту министра газовой промышленности СССР. «Обсуждение было не просто активным, оно было пристрастным, жарким. Жители Салехарда были однозначно за Подшибякина, для нефтяников главный — Салманов. Я даже удивился, когда увидел полный зал на общественном обсуждении проекта», — добавил он.
По словам Кукевича, на Ямале несколько аэропортов, в том числе в Салехарде, Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале, Красноселькупе, но для участия в проекте был выбран именно Новый Уренгой. Это связано с тем, что в аэропорту сейчас идет реконструкция, а сам он международный и имеет самый большой в регионе пассажиропоток — почти миллион человек в прошлом году.
11 октября стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого названия 45 российских аэропортов предложили дополнить именами великих музыкантов, художников, ученых, военных и других выдающихся соотечественников. При этом существующие названия аэропортов сохранятся, а выбранные имена будут дополнительно присвоены воздушным воротам страны. Общероссийский конкурс завершится 5 декабря, в этот день планируется подвести его итоги.
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