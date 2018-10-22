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Россияне предпочли Узбекистан Европе
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Россияне предпочли Узбекистан Европе 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Специалисты проанализировали все приобретенные россиянами авиабилеты на период новогодних праздников и выяснили, что самым популярным направлением стал Узбекистан. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса путешествий Туту.ру.
По данным исследования, на Узбекистан пришлось более 9,3 процента всех проданных за границу билетов в период с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. На втором месте по популярности у россиян оказалась Германия (8,8 процента), а третью позицию заняла Чехия (7,9 процента).
Также исследование показало, что спрос россиян на авиаперелеты в Европу упал на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом отмечается, что цены на авиабилеты почти не изменились.
В октябре онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на новогодние каникулы. Специалисты проанализировали самые дешевые пакетные туры по всем возможным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а также стоимость самостоятельных поездок. Выяснилось, что дешевле всего отдохнуть получится в Болгарии.
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