Россияне предпочли Узбекистан Европе

Специалисты проанализировали все приобретенные россиянами авиабилеты на период новогодних праздников и выяснили, что самым популярным направлением стал Узбекистан . Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса путешествий Туту.ру.

По данным исследования, на Узбекистан пришлось более 9,3 процента всех проданных за границу билетов в период с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. На втором месте по популярности у россиян оказалась Германия (8,8 процента), а третью позицию заняла Чехия (7,9 процента).

Также исследование показало, что спрос россиян на авиаперелеты в Европу упал на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом отмечается, что цены на авиабилеты почти не изменились.

В октябре онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на новогодние каникулы. Специалисты проанализировали самые дешевые пакетные туры по всем возможным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а также стоимость самостоятельных поездок. Выяснилось, что дешевле всего отдохнуть получится в Болгарии.