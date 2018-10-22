По России закрываются все региональные центры МЧС

МЧС объявило об упразднении всех своих региональных центров

МЧС России до конца 2018 года упразднит все свои региональные центры, завершив переход на трехуровневую систему управления. Об этом ТАСС сообщил и.о. замглавы МЧС Игорь Кобзев.

С 1 января 2017 года МЧС России начало переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления (министерство — субъект РФ — пожарно-спасательный гарнизон), тогда были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный РЦ. Сейчас в системе МЧС четыре региональных центра — Центральный, Южный, Сибирский, которым были переданы функции упраздненных РЦ, а также Северо-Западный.

"До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трехуровневую систему управления путем передачи полномочий оставшихся региональных центров Главным управлениям МЧС по субъектам РФ. Приказом МЧС России создана рабочая группа по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией региональных центров и их Центров управления в кризисных ситуациях. Ее возглавил первый заместитель министра Александр Чуприян", — сообщил Кобзев.

Он уточнил, что полномочия ЦРЦ будут переданы ГУ МЧС по Москве в пределах Центрального федерального округа и ГУ МЧС по Нижегородской области в пределах Приволжского федерального округа. В то же время задачи СРЦ будут возложены сразу на три Главных управления МЧС: ГУ МЧС по Новосибирской области будет отвечать за Сибирский федеральный округ, ГУ МЧС России по Свердловской области — за Уральский федеральный округ, а ГУ МЧС России по Хабаровскому краю — соответственно за ДФО. По словам Кобзева, по такому же принципу будут распределены функции Северо-Западного регионального центра МЧС, которые будут переданы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, Южного регионального центра МЧС, задачи которого будет выполнять ГУ МЧС по Ростовской области в пределах Южного федерального округа и ГУ МЧС по Ставропольскому краю в пределах Северо— Кавказского федерального округа.

Кобзев пояснил, что Главные управления МЧС России по субъектам РФ, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения, за которые отвечали Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Южные РЦ, будут переподчинены ГУ МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, Хабаровскому и Ставропольскому краям. Авиационно-спасательные центры будут подчиняться напрямую Управлению авиации МЧС России.

"Что касается Центров управления в кризисных ситуациях РЦ, то их правопреемниками станут ГУ МЧС по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Ростовской областям", — уточнил Кобзев.

Повышение уровня работы МЧС

По данным за последние 10 лет, на территории субъектов произошли события, из которых 70% ЧС носили межмуниципальный уровень, 20% — региональный и 10% — федеральный уровень.