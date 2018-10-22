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Журналиста «Новой газеты» просят защитить от угроз
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Журналиста «Новой газеты» просят защитить от угроз 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Виктория Одиссонова/"Новая газета"/ТАСС
В адрес журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова начали поступать угрозы после публикации его расследования о бизнесмене Евгении Пригожине. Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области призывает защитить корреспондента от травли.
«Мы уверены, что развернутая на различных интернет-ресурсах агрессивная кампания, распространяющая ложные сведения, порочащая честь и достоинство журналиста, инициирована и управляется из одного центра, и имеет целью создание благоприятного фона для прямой атаки на Дениса Короткова», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Союза.
Коротков известен благодаря серии расследований о деятельности «повара Путина» Пригожина. Угрозы из-за резонансных материалов начали поступать ещё на прошлой неделе. Так, 17 октября неизвестные принесли к зданию редакции «Новой» похоронный венок с именем журналиста, а 18 октября — корзину с отрезанной головой барана и угрозами.
Как сообщал News.ru, 2 октября в Саудовской Аравии пропал журналист Джамаль Хашогги, который резко критиковал местные власти. По некоторым данным, оппозиционный журналист был задушен.
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