Должник по алиментам похвастался неуловимостью и попался

Должник по алиментам из Колы (Мурманская область) попался судебным приставам после публикации в видеоблоге, в котором он хвастался перед подписчиками, что его никогда не найдут, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как рассказали в ведомстве, мужчина был объявлен в розыск после отказа оплатить долг за содержание своего ребенка в размере более 280 тысяч рублей. Россиянин в это время завел видеоканал. В очередной трансляции из съемной квартиры он похвастался подписчикам, что его безуспешно ищут судебные приставы, и сообщил, что его дом находится рядом с благоустроенным водоемом.

В кадр попали виды из окна, которые позволили взыскателям найти его дом, этаж и квартиру.

С начала года российским приставам удалось взыскать почти четыре миллиарда рублей долгов по алиментам. Подавляющее большинство неплательщиков — мужчины в возрасте от 30 до 42 лет. Каждому второму должнику был запрещен выезд за границу.