Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Россиян ожидают три выходных дня в начале ноября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд, россияне будут отдыхать 3,4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на воскресенье.

«4 ноября — нерабочий праздничный день. Поскольку в этом году он совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября», — сообщили в Роструде.