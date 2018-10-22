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Киселев объяснил желание сузить свободу слова в России
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Киселев объяснил желание сузить свободу слова в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев пояснил свою реплику о необходимости сузить диапазон свободы слова в России. Журналист высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Киселев заявил, что его предложения должны были спровоцировать дискуссию в обществе.
«Россия — страна с самым высоким диапазоном, самым большим диапазоном слова в мире. То ли это отсутствие традиций свободы слова, и мы пока, как дикие звери, бегаем, еще не построив себе дорог, мечемся. Метания внутри пространства. То ли еще от чего-то, то ли от русских просторов, вольницы», — заявил телеведущий.
По словам журналиста, он специально делал оговорку, что сужать свободу слова следует не административным путем, а в результате культурной дискуссии.
Предложение об ограничении свободы слова в России прозвучало в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Тогда Киселев отметил, что общество должно ввести некие «нравственные запреты».
Таким образом журналист отреагировал на скандал вокруг комедийного фильма Алексея Красовского «Праздник», который, как утверждает создатель, будет готов до конца года. По словам режиссера, многие зрители угрожали ему после того, как узнали детали сюжета. На это Киселев отметил, что дело не в режиссере и не в фильме, а в диапазоне свободы самовыражения.
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