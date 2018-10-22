Киселев объяснил желание сузить свободу слова в России

Киселев заявил, что его предложения должны были спровоцировать дискуссию в обществе.

«Россия — страна с самым высоким диапазоном, самым большим диапазоном слова в мире. То ли это отсутствие традиций свободы слова, и мы пока, как дикие звери, бегаем, еще не построив себе дорог, мечемся. Метания внутри пространства. То ли еще от чего-то, то ли от русских просторов, вольницы», — заявил телеведущий.

По словам журналиста, он специально делал оговорку, что сужать свободу слова следует не административным путем, а в результате культурной дискуссии.

Предложение об ограничении свободы слова в России прозвучало в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Тогда Киселев отметил, что общество должно ввести некие «нравственные запреты».