РПЦ потребовала извинений за ущерб

РПЦ потребовала от Константинополя извинений за ущерб мировому православию

"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", — отметил Волков.

В таком случае, по его словам, "двери для диалога будут вновь открыты". Волков подчеркнул, что в РПЦ с радостью будут констатировать попытку Константинополя "излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Аналогичное решения принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Московском патриархате, Константинополь утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.