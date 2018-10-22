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РПЦ потребовала извинений за ущерб
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РПЦ потребовала от Константинополя извинений за ущерб мировому православию 

РИА Новости + ещё 8 48 минут назад
РПЦ потребовала извинения от Константинополя за нанесенный всему православию ущерб, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", — отметил Волков.
В таком случае, по его словам, "двери для диалога будут вновь открыты". Волков подчеркнул, что в РПЦ с радостью будут констатировать попытку Константинополя "излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию".
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Украинской церкви синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
Аналогичное решения принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.
Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Московском патриархате, Константинополь утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.
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