Главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова выписали из больницы

"Выписали из больницы. Всем привет. А врачам и медсестрам огромное спасибо", — написал он.

Венедиктов был экстренно госпитализирован с болью в почке и прооперирован в одной из столичных клиник 13 октября. Ранее он сообщал, что операция прошла успешно и он чувствует себя относительно неплохо.

Венедиктов родился в 1955 году в Москве. Венедиктов — российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года, президент телекомпании "Эхо-ТВ" с 2002 года.