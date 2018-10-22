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Венедиктова выписали из больницы
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Главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова выписали из больницы 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выписан из больницы. Об этом он написал в своем канале Telegram.
"Выписали из больницы. Всем привет. А врачам и медсестрам огромное спасибо", — написал он.
Венедиктов был экстренно госпитализирован с болью в почке и прооперирован в одной из столичных клиник 13 октября. Ранее он сообщал, что операция прошла успешно и он чувствует себя относительно неплохо.
Венедиктов родился в 1955 году в Москве. Венедиктов — российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года, президент телекомпании "Эхо-ТВ" с 2002 года.
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