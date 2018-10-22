Дерзкий совок

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Изломы времени на обложках журнала «Советское фото» 

Lenta.ru 59 минут назад
В сознании поколений, которые не застали СССР, советское культурное наследие представляется как нечто громоздкое, ура-патриотическое и чуждое современности. Однако в советское время существовали издания, которые пусть ненадолго, но пытались выйти за рамки системы, в которой они существовали. Листая страницы еженедельника «Советская фотография» («Советское фото»), порой не верится, что опубликованные там работы были сделаны в зарегламентированном тоталитарном государстве — они вполне актуальны сейчас и с точки зрения идеи, и с точки зрения стилистики.
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