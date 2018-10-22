В России выяснили степень доверия к прессе

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КГИ: россияне стали меньше смотреть телевизор и больше сидеть в интернете 

РИА Новости + ещё 14 5 часов назад
Фото: Reuters
Телевидение теряет свои позиции как главный информационный канал для россиян и уступает интернету, говорится в докладе "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда "Медиастандарт" при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).
Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных.
"Доминирование ТВ в последние годы все более сокращается за счет активного роста приобщения населения к интернету; по данным настоящего опроса, доля ежедневных пользователей составила 60%, а с учетом тех, кто выходит в интернет как минимум раз в неделю, к числу активных пользователей можно отнести почти три четверти граждан (72%)", — говорится в докладе о результатах исследования.
Тем не менее, авторы доклада отмечают, что "на сегодняшний день наиболее распространенным информационным каналом ежедневного использования для россиян остается телевидение". По данным исследования, 69% респондентов сообщили, что они каждый или почти каждый день смотрят телепередачи (на любом устройстве, в том числе онлайн).
Если говорить о жанровых предпочтениях телезрителей, то лидируют новостные, информационные передачи — 58% респондентов сообщили, что предпочитают смотреть именно их.
При этом отмечается, что 56% опрошенных также смотрят художественные фильмы по телевизору, 30% — познавательные передачи и документальные фильмы. В докладе также указывается, что "не пользуются широкой популярностью социально-политические программы (12%), вероятно, изначально не рассчитанные на широкую аудиторию".
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