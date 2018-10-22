Ещё
Мединский назвал молодежь исторически безграмотной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мединский: в России выросло поколение, превратно представляющее историю страны 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
В России за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны и, в частности, историю Второй мировой войны. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сейчас министр находится с визитом в Сербии​​​. В воскресенье на книжной ярмарке в Белграде он представил свою книгу "Война — Мифы об СССР 1939-1945 годов", сообщает ТАСС.
По словам Мединского, он много ездил по стране, общался с молодежью и увидел, что за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю собственной страны.
"Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью", — заявил министр.
Он добавил, что источниками знаний для таких людей являются голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. В итоге Мединский и решил написать простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение — было это на самом деле или не было.
Вести.Ru: последние новости
Умер актер Дмитрий Солодовник Мосгорсуд признал законным выход из СИЗО сестер Хачатурян Эксперт Общественной палаты РФ: в решениях Константинополя верх взяла политика
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия встала на защиту Белоруссии13
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней127
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала24
Казни и суды: что будет с Россией без Совета Европы395
Названа причина убийства Хашукджи131
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение