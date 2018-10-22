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«Голова забита чушью»: Мединский раскритиковал молодежь
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Мединский: в России выросло поколение, превратно представляющее историю страны 

Вести.Ru + ещё 6 3 часа назад
В России за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны и, в частности, историю Второй мировой войны. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сейчас министр находится с визитом в Сербии​​​. В воскресенье на книжной ярмарке в Белграде он представил свою книгу "Война — Мифы об СССР 1939-1945 годов", сообщает ТАСС.
По словам Мединского, он много ездил по стране, общался с молодежью и увидел, что за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю собственной страны.
"Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью", — заявил министр.
Он добавил, что источниками знаний для таких людей являются голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. В итоге Мединский и решил написать простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение — было это на самом деле или не было.
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