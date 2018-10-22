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Разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкет
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«Тройка с минусом»: разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкет 

Дни.ру + ещё 29 1 час назад
Свадебный банкет Ивану Соловьеву не понравился. Супруг Натальи Поклонской оценил организацию торжества и рассказал о жизни с известным резкими выступлениями депутатом.
Наталья Поклонская до последнего времени не комментировала информацию о своей свадьбе, которая появилась в августе. И только сейчас, наконец, публично признала, что вышла замуж. Депутат представила своего супруга Ивана Соловьева в эфире телеканала НТВ.
Соловьев занимает пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России. Ему 48 лет, он на 10 лет старше своей жены. Рассказывая о свадьбе, он отметил, что фотография, которую СМИ публиковали в августе в подтверждение сообщений о бракосочетании — фейк (на снимке Наталья стоит в свадебном платье и фате, а Соловьев — в костюме).
"Мы не собирались предавать это огласке. Если бы не желание отдельных людей, которые присутствовали на свадьбе, эта информация не вышла бы в публичное пространство", — отметил Соловьев.
Он также признался, что ему многое не понравилось в организации торжества.
"Сам свадебный банкет был на троечку с минусом. Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения, а потому, что так и было", — приводит слова супруга Поклонской Ura.ru.
По словам супругов, это было скромное торжество в ресторане с сербской кухней недалеко от Ялты. Никаких звезд и вип-гостей на свадьбе у политиков не было — только родные и близкие. Медовый месяц новобрачные провели в Крыму. На вопрос, планируют ли они в ближайшее время пополнение в семье, молодые решили не отвечать.
Для Поклонской это второй брак, для Соловьева — третий. Будущие супруги познакомились три года назад в Симферополе. Рассказывают, что у них общая черта — оба упертые и борцы за справедливость. Кроме того Иван Соловьев пожаловался журналистам, что голодная Наталья становится очень злой.
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