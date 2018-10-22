Хабенский признался в неумении пользоваться соцсетями

Российский актёр и режиссёр Константин Хабенский рассказал о своем отношении к социальным сетям и о том, проводит ли он в них свое время. Он признался, что так и не научился ими пользоваться.

Артист подчеркнул, что ему больше по душе тактильный контакт, взгляд собеседника, его интонация, сказал Хабенский в эфире телеканале «МИР» . По его словам, он не может тратить время на то, чтобы «слепнуть в мобильном телефоне», разбирая, шутит ли его собеседник или говорит всерьёз.

Ранее News.ru писал о том, что художественная драма Константина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Шорт-лист 91-й кинопремии объявят 22 января. Пять фильмов, которые станут номинантами, станут известны 22 января. Вручение награды состоится 24 февраля.