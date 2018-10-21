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Египетские курорты будут популярнее турецких только зимой
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Египетские курорты будут популярнее турецких только зимой 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Aly Fahim/dpa/Global Look Press
Возобновление авиасообщения с египетскими курортами может сократить поток российских туристов в Турцию только зимой. Летом спрос на турецкие отели прогнозируется по-прежнему высоким.
«Возможно, появление Египта скажется на турецком направлении в апреле и мае. Зимний объем российских туристов в Турции определённо уменьшится, но летний останется таким же», — заявил РИА Новости коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.
Юналан считает, что конкуренция с Египтом к снижению цен на турецкие отели не приведёт, так как Египет — традиционный лидер спроса зимой, а не летом.
Ранее News.ru писал, что цены на отдых в турецких отелях летом 2019 года вырастут в среднем на 10-15%. В этом году они по сравнению с 2017 годом увеличились на 15-30%.
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