Египетские курорты будут популярнее турецких только зимой

Возобновление авиасообщения с египетскими курортами может сократить поток российских туристов в Турцию только зимой. Летом спрос на турецкие отели прогнозируется по-прежнему высоким.

«Возможно, появление Египта скажется на турецком направлении в апреле и мае. Зимний объем российских туристов в Турции определённо уменьшится, но летний останется таким же», — заявил РИА Новости коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Юналан считает, что конкуренция с Египтом к снижению цен на турецкие отели не приведёт, так как Египет — традиционный лидер спроса зимой, а не летом.

Ранее News.ru писал, что цены на отдых в турецких отелях летом 2019 года вырастут в среднем на 10-15%. В этом году они по сравнению с 2017 годом увеличились на 15-30%.