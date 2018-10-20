В РПЦ рассказали о роли США в церковном расколе

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РПЦ заявила о выполнении Константинополем «заказа извне» 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
На Украине Константинопольский патриархат выполняет «заказ» США, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, США «заинтересованы в ослаблении Русской церкви», передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Messaggerо.
О том, что Константинополь на Украине выполняет «заказ извне», свидетельствует поспешность, с которой действует Константинопольский патриархат, сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что СМИ сообщали о 25 млн долларов, которые мог получить патриарх Варфоломей, хотя проверить данную информацию РПЦ не может.
«Я не знаю, верить этому или нет», — заявил митрополит, добавив, что в 1924 году за предоставление автокефалии Польской церкви Константинополю заплатили около 12 тыс. фунтов стерлингов, о чем свидетельствует опубликованная переписка «между тогдашним Константинопольским патриархом и польскими властями».
Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.
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