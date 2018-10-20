В РПЦ рассказали о роли США в церковном расколе

РПЦ заявила о выполнении Константинополем «заказа извне»

На Украине Константинопольский патриархат выполняет «заказ» США , заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

О том, что Константинополь на Украине выполняет «заказ извне», свидетельствует поспешность, с которой действует Константинопольский патриархат, сказал митрополит Иларион.

Он напомнил, что СМИ сообщали о 25 млн долларов, которые мог получить патриарх Варфоломей, хотя проверить данную информацию РПЦ не может.

«Я не знаю, верить этому или нет», — заявил митрополит, добавив, что в 1924 году за предоставление автокефалии Польской церкви Константинополю заплатили около 12 тыс. фунтов стерлингов, о чем свидетельствует опубликованная переписка «между тогдашним Константинопольским патриархом и польскими властями».

Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.