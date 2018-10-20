Правила хранения оружия могут ужесточить

Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

Росгвардия предложила обязать россиян уведомлять территориальные управления ведомства о наличии оружия — при прибывании на месте более трех дней. Если же человек находится с оружием где-либо более 30 дней, то он обязан — согласно законопроекту — хранить оружие в специальных условиях. В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) опубликовала предложения по внесению изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

«Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах пребывания или фактического нахождения должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц», — говорится в документе.

Кроме того, ведомство предлагает обязать россиян уведомлять любым доступным способом территориальный орган Росгвардии не позднее трех рабочих дней со дня прибытия на новое место с какой бы то ни было целью и на любой срок — от трех дней.

Если же человек находится с оружием где-либо более 30 дней, то он обязан — согласно законопроекту — хранить оружие в специальных условиях.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков , он покончил с собой, передает НСН.

Вскоре стало известно, что убийца легально получил разрешение на ружье, пройдя необходимые проверки.

«Он достиг совершеннолетия, прошел все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы, и получил разрешение на ружье — все было легально и официально», — рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, разрешение на оружие было выдано молодому человеку около месяца назад. При этом ранее его место жительства проверили на наличие необходимых условий хранения оружия.

Тем не менее, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева сообщила, что информация о наличии у 18-летнего Владислава Рослякова разрешения на оружие не подтвердилась.

Она отметила, что на данный момент доказательств нет, однако это не окончательная информация.

«Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно», — сказала Клюева.

Представитель центра прохождения обучения безопасному обращению с оружием в Симферополе сообщил о том, что Росляков вел себя спокойно и хорошо сдал практический экзамен.

«Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и малоразговорчивым. Он отстрелялся хорошо, на вопрос, где учился, он сказал, что занимался стрельбой. Он сдал теорию, все знал, отстрелял из гладкоствольного оружия уверенно — пробный и два зачетных выстрела», — сказал представитель центра.

По его словам, Росялков предоставил все необходимые документы для прохождения обучения. После прохождения шестичасовой утвержденной программы ему был выдан сертификат для лицензии на приобретение оружия.

«Это шестичасовая утвержденная программа, четыре часа теории и два часа практики. Из чего состоит оружие, как его заряжать, как разбирать, как прицеливаться и стрелять. Произвел три контрольных выстрела из гладкоствольного ружья», — рассказали в центре подготовки.

Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы ужесточить продажу оружия в России после трагедии в Керчи понятны в эмоциональном плане.

Но, по его словам, сиюминутные и импульсивные меры вряд ли могут предотвратить массовые убийства.

«В эмоциональном плане такая реакция понятна, но, конечно, здесь сначала предстоит самым тщательным образом проанализировать и разобраться с обстоятельствами произошедшего», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что предстоит точно определить все детали трагедии и только после этого специалисты должны предложить те или иные действия.

«Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит глубокий анализ, а главное — нужно будет принимать действенные меры для того, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски в будущем. Здесь сиюминутные действия, импульсивные, они объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный системный подход», — добавил Песков.

А глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 18 октября возле каждой школы и детского сада будут выставлены по два вооруженных сотрудника Росгвардии.