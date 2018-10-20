«Как донести до людей, завтра может не быть»

Врачи спасли парня, чуть не погибшего после похорон жертвы трагедии в Керчи

Керчи врачи борются за жизнь 20-летнего молодого человека Армена, который накануне пытался покончить с собой из-за смерти любимой девушки, не выжившей после массового убийства в Керченском колледже.

скончалась . После вчерашних похорон не сумевший пережить трагедию молодой человек написал на своей странице в соцсетях: "Я тебя люблю, навсегда вместе". После этого он пошел на отчаянный шаг и сам с тяжелыми травмами позвоночника и внутренних органов был госпитализирован. Врачи пытались спасти возлюбленную Армена Викторию и ради стабилизации ее состояния ампутировали девушке ногу. Но при транспортировке в Москву на самолете МЧС учащаяся колледжа. После вчерашних похорон не сумевший пережить трагедию молодой человек написал на своей странице в соцсетях: "Я тебя люблю, навсегда вместе". После этого он пошел на отчаянный шаг и сам с тяжелыми травмами позвоночника и внутренних органов был госпитализирован.

Сейчас Армен в тяжелом состоянии в керченской больнице.

"Как донести до людей, что нужно ценить все хорошее что с вами происходит, — написал ночью Армен. — Завтра может не быть! Я не могу много писать, я просто смотрю в стены и трубки которые торчат из меня".

Друзья советуют Армену держаться, бороться за свою жизнь ради памяти погибшей в трагедии девушки и своих родных. Решается вопрос о возможной его госпитализации в краснодарскую клинику.