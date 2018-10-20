«Константинополь отождествил себя с раскольниками»

Патриарх Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей. Предстоятель РПЦ также сообщил о поддержке большинством православных прекращения общения с Константинопольским патриархатом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей.

«Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником», — цитирует ТАСС предстоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл также отметил, что решение Синода Русской православной церкви поддерживает большинство верующих.

«Сейчас, я чувствую, абсолютное большинство православных поддерживают это решение. Надо, чтобы духовенство проводило работу, чтобы такие действия священноначалия имели широкую поддержку нашего благочестивого народа», — подчеркнул священник и призвал оказывать духовенству на Украине молитвенную и эмоциональную поддержку.

Ранее Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о своем решении прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Это стало ответом на его решение о предоставлении автокефалии неканонической украинской церкви, передает НСН.

На сайте РПЦЗ опубликовано соответствующее заявление. Причиной для подобных мер послужили действия Константинополя, которые, согласно позиции церкви, наносят оскорбления «самой природе канонического православия».

«Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония», — сообщается на сайте.

Также в заявлении указано, что духовенство Русской зарубежной церкви теперь не может служить в «любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах», а прихожане не должны «причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата».

Помимо этого, РПЦЗ откажется от участия в богословских церковных собраниях и диалогах под предводительством архиереев и священнослужителей Константинопольской церкви. В числе таких диалогов — региональная ассамблея канонических епископов.

За молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих ждут наказания: покаяние на исповеди для мирян и прещения — дисциплинарные взыскания — для священнослужителей.

«Мы просим предстоятелей поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов», — призвали архиереи РПЦЗ.

Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с РПЦ.

Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе.

«Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — поясняется в комментарии.

В связи с этим, как отмечается, все православные верующие могут продолжать участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в приходах экзархата. Также в сообщении содержится молитва о единстве Церкви.

Тремя днями ранее Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея.

Как заявила пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол, иск подан на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине. По ее словам, в иске указано, что «это дело политическое и далекое от религии».

«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — сказала Эренерол.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Кремле обеспокоены ситуацией вокруг разрыва отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом.

По словам Пескова, развитие отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом вызывает озабоченность Кремля. Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле надеются, что мудрость восторжествует.

«В то же время, мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — добавил Песков.

По мнению советника министра культуры РФ Игоря Елеференко, кровопролития на Украине после получения томоса избежать не получится, передает ФАН.

«К сожалению, можно сколь угодно сильно надеяться, что решение об автокефалии украинской церкви не будет принято, но его все равно примут», — уверен Елеференко.

Он заявил, что «националисты не остановятся в вопросах захвата собственности», когда будет образована украинская автокефальная церковь.