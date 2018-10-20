Золотов выступил с инициативой по Навальному

Глава Росгвардии предложил проверить Навального на полиграфе

"Он же за свою ложь должен ответить. Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф", — сказал Золотов.

Сотрудники ФБК ранее обвинили Росгвардию в закупке продовольствия для нужд ведомства по ценам якобы выше рыночных у единственного поставщика. Золотов отверг все обвинения и записал обращение, в котором вызвал Навального на дуэль. Глава Росгвардии просил Навального "не затягивать с сатисфакцией".

В обращении к Золотову 18 октября Навальный заявил, что принял его вызов, оставив за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ Золотов заявил, что не намерен участвовать с ним в дебатах, так как приглашал его на спортивный поединок после обвинений в свой адрес.