«Навальный за свою ложь должен ответить!»

»Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…», — сказал Золотов.

Минувшим летом Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального заявил, что расследовал нарушения при закупках продуктов для Росгвардии. По данным ФБК, в прошлом году единственным поставщиком росгвардейцев стало ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''». При этом цены на продукты выросли в два-три раза.

Мясокомбинат подал на оппозиционера в суд.

В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, а глава службы Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль, предложив ему подраться на ринге. В ответ оппозиционер предложил устроить теледебаты.