«Навальный за свою ложь должен ответить!» 

Оппозиционера Алексея Навального могут проверить на полиграфе из-за публикаций о нарушениях при госзакупках для Росгвардии. На подобной мере настаивает глава Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, Навальный должен «ответить за „свою ложь“, сообщает „Коммерсант“.
»Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…», — сказал Золотов.
Минувшим летом Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального заявил, что расследовал нарушения при закупках продуктов для Росгвардии. По данным ФБК, в прошлом году единственным поставщиком росгвардейцев стало ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''». При этом цены на продукты выросли в два-три раза.
Мясокомбинат подал на оппозиционера в суд.
В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, а глава службы Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль, предложив ему подраться на ринге. В ответ оппозиционер предложил устроить теледебаты.