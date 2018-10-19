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В РПЦ поведали о визите папы Римского в Москву
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В РПЦ рассказали, как будет решаться вопрос визита папы Римского в Москву 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Vincenzo Pinto
Вопрос возможной поездки папы Римского в Москву будет решаться в ходе двухсторонних обсуждений между Римско-католической церковью и Московским патриархатом; спешка в этом деле не нужна, чтобы "не вносить соблазн в сердца верующих", заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо.
"Это вопрос, который будет решаться в ходе двухсторонних обсуждений между Римско-католической церковью и Московским патриархатом", — сказал митрополит, отвечая на вопрос о том, может ли в 2019 году или в какое-то иное ближайшее время состояться поездка папы Римского в Москву.
Он не уточнит, когда именно будет решаться данный вопрос. Отвечая на вопрос, "почему столько секретности", глава ОВЦС заметил, что дело в том, что "отношения между Православной церковью и Католической церковью развивались в течение почти тысячи лет в достаточно сложном контексте".
"Эти сложности постепенно преодолеваются, но преодолены они еще не вполне. В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших церквей и миром в наших церквах. Поэтому мы должны в наших взаимоотношениях продвигаться с той скоростью, с какой это возможно. С той скоростью, которая будет приемлема для нашего церковного народа", — отметил представитель РПЦ.
В пример они привел ситуацию, когда в 1965 году патриарх Константинопольский Афинагор встретился с папой Римским Павлом VI и произошло взаимное снятие анафем, и тогда почти все афонские монастыри перестали поминать Константинопольского патриарха. "Мы не должны создавать подобной ситуации, нужно двигаться постепенно и спокойно, чтобы не вносить соблазн в сердца наших верующих", — пояснил митрополит Иларион. Полный текст интервью опубликован на сайте ОВЦС.
Первая в истории встреча предстоятеля Русской православной церкви и папы Римского произошла в феврале 2016 года на Кубе.
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