В Керчи пройдет панихида под открытым небом по погибшим в колледже

Общегородская панихида по погибшим в результате трагедии в Керчи пройдет в пятницу под открытым небом на городской площади Ленина, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

"Завтра, 19 октября, на площади Ленина, перед собором пророка Иоанна Предтечи, состоится панихида по погибшим, пройдут отпевания и первые похороны. Панихида пройдет под открытым небом, ее возглавит митрополит Феодосийский и Керченский Платон", — сказал Рулинский.

В четверг во всех храмах Керчи также прошли поминальные службы. Как напомнили в синодальном отделе, 17 октября состоялась встреча митрополита Платона с главой Крыма Сергеем Аксеновым , который отметил необходимость постоянного присутствия священнослужителей в больницах.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.