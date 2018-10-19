Распорядок дня идеальной женщины насмешил читателей

Распорядок дня слишком идеальной женщины насмешил читателей

Пользователи сети обратили внимание на авторскую колонку британки по имени Мелания Эдвардс, которая в интервью для The Business Insider детально расписала свой распорядок дня. Юзеры посчитали, что «слишком идеальная» женщина, о которой идет речь в материале, просто не существует.

Эдвардс рассказала, что занимает пост исполнительного директора в одном из крупнейших мировых банков HSBC и работает одновременно в двух его американских подразделениях.

Топ-менеджер ежедневно встает в 5:30 и начинает утро с медитации, попутно «определяя приоритеты на грядущий день». Спустя час она общается с друзьями и родственниками по FaceTime. В 7:00 Эдвардс завтракает свежими фруктами или бутылкой свежевыжатого сока. Затем она идет на корт возле своего дома, чтобы поиграть в теннис перед работой. К 9:00 женщина добирается до офиса, где до полудня проводит множество встреч.

В этот же день она успевает добраться на поезде до другого города, продолжает встречи во втором офисе. Вечером у нее остается время на йогу, готовку ужина вместе с любимым и прогулки перед сном.

В свободное от работы время Эдвардс занимается получением диплома Стэнфордского университета, а также сотрудничает с организацией в Папуа — Новой Гвинее для содействия по расширению прав женщин в стране.

В Twitter колонку девушки сочли неправдоподобной и подозрительной.

«Окей, моя теория такова: либо автор, либо редактор лично знает и НЕНАВИДИТ Меланию Эдвардс. Они пообещали, что напишут за нее и поиздевались над ней в надежде разрушить ее жизнь», — предположила одна из пользовательниц.

Многие посмеялись над распорядком дня успешной женщины и признали, что в реальной жизни такая активность просто невозможна.

«И хотя это очень занимательная история, я сомневаюсь, что Мелания Эдвардс существует», — предположил один из юзеров.

Другие упоминания о героине в интернете найти не удалось.