Учительница придумала необычные оценки и прославилась

Учительница заменила оценки стикерами и прославилась

Учительница средней школы из США Айне Фатима придумала новый способ оценки контрольных работ своих учеников, пишет «Лента.ру»

27-летняя учительница распечатала на принтере наклейки с популярными мемами, чтобы продемонстрировать ученикам, какие чувства она испытывает, проверяя их работы.

Девушка опубликовала небольшой видеоролик, в котором наклеивает на одну из работ наклейку с изображением недоумевающего парня и множеством вопросительных знаков.

«Мне нравится ставить оценки с помощью моих стикеров», — написала она.

Пост учительницы собрал почти 100 тысяч ретвитов и более шести миллионов просмотров.

В интервью BuzFeed она рассказала, что детям очень понравились стикеры. Когда они получили свои работы и увидели наклейки, сразу стали смеяться, и на то, чтобы их успокоить, ей понадобилось время. Ученики, которые не увидели наклеек в своих работах, наоборот, заметно расстроились.