Ещё
Учительница придумала необычные оценки и прославилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительница заменила оценки стикерами и прославилась 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: @axfxq
Учительница средней школы из США Айне Фатима придумала новый способ оценки контрольных работ своих учеников, пишет «Лента.ру».
27-летняя учительница распечатала на принтере наклейки с популярными мемами, чтобы продемонстрировать ученикам, какие чувства она испытывает, проверяя их работы.
Девушка опубликовала небольшой видеоролик, в котором наклеивает на одну из работ наклейку с изображением недоумевающего парня и множеством вопросительных знаков.
«Мне нравится ставить оценки с помощью моих стикеров», — написала она.
Пост учительницы собрал почти 100 тысяч ретвитов и более шести миллионов просмотров.
В интервью BuzFeed она рассказала, что детям очень понравились стикеры. Когда они получили свои работы и увидели наклейки, сразу стали смеяться, и на то, чтобы их успокоить, ей понадобилось время. Ученики, которые не увидели наклеек в своих работах, наоборот, заметно расстроились.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна312
Показана шокирующая начинка бомб керченского стрелка316
Опубликован список пострадавших при взрыве в Гатчине3
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом222
Российское судно перешло Украине200
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение