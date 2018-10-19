В Крыму рассказали о тысячах китайских туристов

Особый интерес у них вызывают экскурсии по историческим местам полуострова.

Как рассказал «Говорит Москва» постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов, при работе с туристами из Китая требуется особый подход.

«Мы, конечно, нацелены на такие потоки крупные, которые есть в России, на первом месте сейчас китайские туристы… Вот обращаем на них особое внимание. И начинаются перевозки, например, из Сочи в Крым, тем более есть прямые рейсы авиационные. Из, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга рейсы. И у нас уже, в общем, в тысячах исчисляются китайские туристы. Но с ними надо, конечно, работать очень профессионально, грамотно. Они признают, в основном, только свою кухню, поэтому нужны китайские рестораны. У них есть целый ряд специфических моментов, это связано и с тем, что они не любят загорать просто на пляже. Они очень любознательны, поэтому мы должны показывать и все исторические места, связанные и с Великой Отечественной войной, и с советским периодом, что их тоже очень интересует».

В целом, в Крыму в этом году ожидается около 7 миллионов туристов, что на миллион больше, чем было до присоединения полуострова к России. Большое число отдыхающих приезжает с Украины. По прогнозам к концу года в Крым приедет около миллиона украинцев.