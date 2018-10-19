Ещё
Эксперт о «Свидетелях Иеговы»: они пацифисты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о роли «Свидетелей Иеговы» в керченской трагедии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Религиовед Роман Лункин прокомментировал рост в интернете негатива по отношению к секте «Свидетели Иеговы» после керченской трагедии. Насилие противоречит их мировоззрению, они даже не могут держать в руках оружие, сказал он газете ВЗГЛЯД.
Религиовед Роман Лункин считает, что та негативная волна, которая поднялась в Сети в отношении секты «Свидетели Иеговы» после трагических событий в Керчи относится к голословным обвинениям, которые преследуют эту секту последние несколько лет.
По его словам, в мировоззрении «Свидетелей Иеговы» запрещено держать оружие, они являются пацифистами. «Согласно своему мировоззрению они, как правило, отказываются от службы в армии. В России до своего запрета, по крайней мере часть „Свидетелей Иеговы“ отправлялись на альтернативную гражданскую службу», — напомнил эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владислав Росляков, организовавший кровавое нападение на керченский политехнический колледж, накануне атаки сжег напротив своего дома Библию. СМИ также выяснили, что мать Рослякова работала санитаркой в онкобольнице и считалась членом крымской секты «Свидетели Иеговы», внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.
В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу из ружья в керченском колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Молодежка ОНФ» восстановила могилы интернированных немцев в Орске Названа роль Крымского моста в керченской трагедии Американский митрополит заявил о поддержке РПЦ большинством православных церквей
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом135
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна103
Под Петербургом прогремел мощный взрыв89
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ280
Умер актер Дмитрий Солодовник22
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение