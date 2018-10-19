Эксперт о «Свидетелях Иеговы»: они пацифисты

Эксперт рассказал о роли «Свидетелей Иеговы» в керченской трагедии

Религиовед Роман Лункин считает, что та негативная волна, которая поднялась в Сети в отношении секты «Свидетели Иеговы» после трагических событий в Керчи относится к голословным обвинениям, которые преследуют эту секту последние несколько лет.

По его словам, в мировоззрении «Свидетелей Иеговы» запрещено держать оружие, они являются пацифистами. «Согласно своему мировоззрению они, как правило, отказываются от службы в армии. В России до своего запрета, по крайней мере часть „Свидетелей Иеговы“ отправлялись на альтернативную гражданскую службу», — напомнил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владислав Росляков , организовавший кровавое нападение на керченский политехнический колледж, накануне атаки сжег напротив своего дома Библию. СМИ также выяснили, что мать Рослякова работала санитаркой в онкобольнице и считалась членом крымской секты «Свидетели Иеговы», внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу из ружья в керченском колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.