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Патриарх Кирилл предупредил об опасности компьютерных игр
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Патриарх Кирилл предупредил об опасности компьютерных игр 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал злоупотребление детьми электронными играми в гаджетах "огромной ошибкой родителей", которая приучает ребенка исключительно к получению удовольствия в жизни.
"Злоупотребление электронными играми, погружение в них детей — это огромная ошибка родителей. Кажется, ну что особенного: ребенок сидит в этом своем гаджете и все время там играет? Но это очень плохой симптом, и это нужно преодолевать", — сказал патриарх, выступая на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
По его мнению, церковь должна открыто говорить и о том, что "многое нужно поменять, в том числе, и в сознании родителей, в сознании учителей — чтобы постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является доминантой, не является приоритетом". Злоупотребление же играми, отметил предстоятель Русской церкви, формирует в сознании детей именно такой подход к жизни.
"Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее посвящать все свои силы получению удовольствия. Подвиг — это отказ от самого себя. Но если люди перестанут быть способными на подвиг, как мы сможем защищать свою страну, как мы сможем решать задачи, которые связаны с большими проблемами, в том числе, с ограничением нашего комфорта и так далее", — добавил патриарх.
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