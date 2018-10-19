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В Орске восстановили могилы интернированных немцев
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«Молодежка ОНФ» восстановила могилы интернированных немцев в Орске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 4 часа назад
Фото: onf.ru
Представители «Молодежки ОНФ» восстановили места захоронения интернированных немцев на старом кладбище в поселке Первомайский города Орск.
Члены команды «Молодежки ОНФ» подняли архивы и установили, что на кладбище поселка Первомайский похоронены не безымянные немецкие военнопленные, как думали местные жители, а интернированные немцы отдельного рабочего батальона №1902, которые в архивных документах значатся гражданами СССР. Как и многие жители поселка Первомайское, они трудились на предприятиях Орска.
Захоронения производились на площади 100 на 100 метров с 1945 по 1949 годы. Это место долгое время пребывало в заброшенном состоянии: старые таблички с номерами могил покосились, а сам участок зарос травой, говорится в сообщении, поступившем в реакцию газеты ВЗГЛЯД.
По архивной схеме захоронения было установлено соответствие номеров могил с фамилиями, именами и отчествами в списках захороненных. При содействии администрации Орска были изготовлены новые именные таблички, которые установили рядом с прежними.
Кроме того, 24 октября у входа на кладбище будет установлен мемориальный камень.
«Наша цель — восстановить историю. Чтобы потомки знали, где похоронены их предки, могли приехать и навестить их могилы. Теперь все будет зависеть от жителей города, которым мы помогли восстановить страницы истории, и теперь граждане, а не только муниципальной власти и коммунальщики, по долгу совести будут ухаживать за могилами предков», — рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.
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