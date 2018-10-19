Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная объяснила свой отъезд из России

«Я собиралась уехать с первого дня. Просто не было возможности. Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят», — отметила девушка. Она добавила, что раньше говорила об отсутствии планов уехать из страны, но делала это для «усыпления бдительности органов».

В своем Twitter Мотузная уточнила, что на Украине находится проездом и планирует просить политической убежище в другой стране.