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Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
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Названа роль Крымского моста в керченской трагедии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Благодаря новому мосту многих пострадавших удалось доставить в Краснодарский край и оказать им медпомощь, сказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.
«Мы можем так именно говорить, потому что мы транспортировку и направление с первых минут осуществляли бригадами даже Темрюкского района (Краснодарского края) скорой помощи. В том числе две бригады работали здесь и даже первые два пациента были доставлены в больницу Темрюкского района», — заявил Голенко, передает РИА «Новости».
17 октября студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учреждении и подорвал бомбу. В результате нападения жертвами стали 20 человек. Росляков совершил самоубийство.
Ранее сообщалось, что после трагедии на усиленный режим перевели службы транспортной безопасности Крымского моста.
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