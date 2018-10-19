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Липецкий Институт права и экономики остался без лицензии
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Рособрнадзор лишил лицензии липецкий Институт права и экономики 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор по результатам проведенной проверки прекратил действие лицензии липецкого Института права и экономики, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 12 октября по 19 октября 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок. На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии МОУ ВО "Институт права и экономики", — говорится в сообщении.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
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