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Россияне назвали самые желанные профессии для детей
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Россияне назвали самые желанные профессии для своих детей 

РИА Новости + ещё 62 46 минут назад
Большинство россиян хотели бы видеть своих детей врачами, второе место в рейтинге предпочтений занимает профессия ученого, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Респондентам задали вопрос: "Если у вас есть (были бы) подрастающие дети, внуки, какую профессию, род занятий вы бы для них пожелали, а какую — нет?". Профессии предлагалось оценить по шкале от 1 до 5, где "1" — самая низкая оценка, "5" — самая высокая оценка.
Так, согласно данным исследования, в рейтинге наиболее предпочтительных профессий для своих детей на первом месте находится профессия врача (4,17 балла из пяти возможных). Второе место занимает профессия ученого (3,78 балла). На третьем месте бизнесмены: 30% россиян хотели бы видеть своего ребенка предпринимателем (3,4 балла).
Отмечается, что профессия священнослужителя является самым нежелательным вариантом (1,85 балла). Согласно опросу, 64% респондентов совершенно не хотели бы видеть своего ребенка священником.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 октября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью 1,6 тысячи респондентов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее ВЦИОМ предоставил данные еще одного исследования, где респонденты должны были назвать самые престижные профессии. Более четверти россиян (26%) сказали, что считают профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, а с точки зрения доходности лидирует профессия юриста.
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