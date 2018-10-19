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День отца может появиться в России
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Общественники предложили учредить в России День отцов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ рассматривает предложение об учреждении Дня отцов в России, сообщил РИА Новости инициатор обращения, председатель общественного объединения "Лига отцов" в Якутии Айхал Габышев.
В 1999 году впервые в России День отцов был учрежден в Якутии первым президентом Михаилом Николаевым. По словам председателя лиги отцов, это придало импульс развитию общественных организаций в регионе, направленных на повышение престижа отцовства и родительской ответственности.
В настоящее время лига объединяет около 300 Советов отцов и мужчин в республике, которые организуют мероприятия по пропаганде семьи, благотворительной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Якутии имеется множество примеров эффективной работы объединения отцов. Силами отцов в Горном районе Якутии был построен дом для пожилой женщины, у которой сгорело жилье. Молодые отцы в селе Бетюнь Амгинского района инициировали строительство детского сада на 40 мест. Также на общественных началах мужчины в селе Алагар Чурапчинского района построили Дом духовности.
"В целях реализации концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, наша лига направила в комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об учреждении общероссийского праздника День отцов в четвертое воскресенье июня", — рассказал корреспонденту РИА Новости Габышев.
Данный вопрос был поднят на II Съезде отцов Якутии в апреле 2017 года. Следующий съезд запланирован на 2022 год.
"День матери на официальном уровне в России празднуется с 1999 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Согласно Конституции Российской Федерации институт отцовства, материнства и детства имеет равный правовой статус", — отметил председатель лиги.
На сегодня День отца празднуется в 20 субъектах России.
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