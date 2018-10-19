В регионах России пройдут похороны погибших в Керчи и массовые панихиды

Церемония прощания и похороны погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже пройдут в пятницу в Крыму . Большую часть погибших похоронят в Крыму, четверых — в Краснодарском крае , решается вопрос о транспортировке тела одного из подростков в Челябинск

Церемония прощания с погибшими пройдет на центральной площади Ленина в Керчи . Здесь находится храм Иоанна Предтечи — один из старейших в Крыму, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, Обелиск городов-героев, отсюда начинается восхождение на гору Митридат, где установлен обелиск Славы. По данным правительства Крыма, панихида начнется в 10:00, память погибших почтут минутой молчания.

"Думаю, что будет очень много людей", — сказал ТАСС заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

С погибшими попрощаются на площади перед храмом. В полдень тела погибших перевезут на городское кладбище, где они будут захоронены. На время проведения панихиды движение по некоторым улицам города будет перекрыто, проезд будет разрешен только для общественного транспорта, но маршруты пассажирского транспорта также будут частично изменены.

Панихиды в память о погибших проводятся в нескольких регионах России. Во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в четверг прошла панихида по невинно убиенным в Керчи. В последующие дни поминовение будет совершаться на ежедневных службах. Ближайшие 9 или 40 дней заупокойные богослужения также будут проводиться в Екатеринодарской и Кубанской епархии. В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России 19 октября также пройдут молебны о безвременно ушедших.

"Мы также будем молиться за скорейшее выздоровление всех пострадавших", — сказали в Сангхе.

Траур и заседание оперативного штаба

Пятница станет вторым днем траура в Крыму, который объявлен 18 по 20 октября. Траур в этот день также объявлен в соседнем Краснодарском крае, несколько жителей которого погибли в результате трагедии в Керчи. Траурные мероприятия будут проводиться в городах и районах края, флаг Краснодарского края будет приспущен. Ожидается, что на Кубани погибших похоронят в субботу.

Власти края рекомендовали телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, работающим на территории региона, отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В Керчи в пятницу состоится заседание оперативного штаба, где будут приняты решения по итогам трагедии в колледже. В нем будет участвовать представители власти и правоохранительных структур.