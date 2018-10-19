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Прихожане мечети 37 лет молились не в ту сторону
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Прихожане турецкой мечети 37 лет молились не в ту сторону 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Shutterstock
Мечеть в северо-западной турецкой провинции Ялова оказалась повернута под неправильным углом к Мекке. В течение 37 лет верующие не замечали этого и молились не в том направлении. Об этом сообщила газета Daily Sabah.
При строительстве мечети в 1981 году допустили ошибку, и направление было смещено на 33 градуса по отношению к верному. Официальные представители религиозной власти прибыли в мечеть, чтобы осмотреть нарушение. Местный имам нашел решение: на полу молельного помещения выложили бечевки, чтобы указать правильное направление молитвы.
Как сообщил имам мечети Иса Кайя (İsa Kaya), об ошибке уведомили всех, кого требовалось. В деревню, где обнаружили недоразумение, прибыл имам более высокого ранга, чтобы объяснить местным изменения в ежедневной молитве. Полностью интерьер мечети поменяют позднее — для этого будет нанят архитектор.
По исламским религиозным предписаниям, молитва должна совершаться строго в направлении Мекки, священного города для всех мусульман. Однако исламские теологи не считают такое нарушение действительным, если оно произошло по незнанию. К примеру, грехом для магометанина не будет употребление в пищу свинины, если он полагал, что это другое мясо. В данном случае, как сообщает издание, все молитвы, произнесенные в здании за 37 лет, остаются равноценными с молитвами в правильно ориентированных мечетях.
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