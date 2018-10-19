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Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ по Pussy Riot
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Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ по компенсациям Pussy Riot 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации участницам панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.
В июле стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тыс. Отмечалось, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс., а Екатерина Самуцевич получит €5 тыс. Также участницам группы должны были компенсировать судебные издержки, которые составили €11760.
В Минюсте сообщили, что постановление ЕСПЧ "Алехина и другие против России" было обжаловано. Подчеркивается, что процедура обжалования была произведена в установленном порядке.
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