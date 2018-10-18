Организован сбор средств для помощи пострадавшим в Керчи 

Как сообщается на сайте финансовой организации, все собранные средства будут направлены на лечение и восстановление раненых при взрывах и стрельбе в Керчи.
Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений для оказания помощи пострадавшим в Керченском политехническом колледже:
Получатель платежа — УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с №04752202460)
БК в поле 104 платежного поручения 82720702030020000180
ИНН 9102012971
КПП 910201001
Банк получателя — Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001
Р/c 40101810335100010001
КБК 82720702030020000180
ОКТМО 35701000
ОКПО 00182834
Назначение платежа — Прочие безвозмездные поступления (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым).