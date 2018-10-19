Умер Леонид Брусин

Умер народный артист России Леонид Брусин

Народный артист России Леонид Брусин , ведущий актер Тверского академического театра драмы скончался в Твери после длительной болезни на 77-м году жизни. Об этом сообщили журналистам в театре.

"Вследствие продолжительной болезни, на 77-м году жизни скончался народный артист России, ведущий мастер Тверского академического театра драмы Леонид Брусин. Сорок восемь лет во имя культуры Тверского края и более полувека в профессии: Леонид Аркадьевич посвятил себя театру без остатка и был любим публикой", — сказали в театре.

Леонид Брусин закончил Школу-студию МХАТ. Во время обучения, актер снялся в эпизоде киноэпопеи Бондарчука "Война и мир", а в 1966 году на экраны вышел легендарный фильм "Королевская регата", где Леонид Брусин сыграл Викентия, одну из центральных ролей кинокартины. С 1970 года актер начал работать в Калининском (Тверском) театре драмы.

За свою творческую жизнь Леонид Брусин сыграл более 20 заглавных ролей, всего же их было более 80. Например, участвовал в постановках " Анны Карениной ", "Без вины виноватые". В 2004 году ему присвоено звание "Народный артист России".