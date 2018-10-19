Ещё
Умер Леонид Брусин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе
Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе

Умер народный артист России Леонид Брусин 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: tatd.ru/Пресс-служба ТАТД
Народный артист России Леонид Брусин, ведущий актер Тверского академического театра драмы скончался в Твери после длительной болезни на 77-м году жизни. Об этом сообщили журналистам в театре.
"Вследствие продолжительной болезни, на 77-м году жизни скончался народный артист России, ведущий мастер Тверского академического театра драмы Леонид Брусин. Сорок восемь лет во имя культуры Тверского края и более полувека в профессии: Леонид Аркадьевич посвятил себя театру без остатка и был любим публикой", — сказали в театре.
Леонид Брусин закончил Школу-студию МХАТ. Во время обучения, актер снялся в эпизоде киноэпопеи Бондарчука "Война и мир", а в 1966 году на экраны вышел легендарный фильм "Королевская регата", где Леонид Брусин сыграл Викентия, одну из центральных ролей кинокартины. С 1970 года актер начал работать в Калининском (Тверском) театре драмы.
За свою творческую жизнь Леонид Брусин сыграл более 20 заглавных ролей, всего же их было более 80. Например, участвовал в постановках "Анны Карениной", "Без вины виноватые". В 2004 году ему присвоено звание "Народный артист России".
Как пояснили ТАСС в театре, последний раз на сцену театра Брусин вышел в январе этого года в спектакле "Провинциальные анекдоты" Вампилова в роли доктора Рукосуева. "Семье будет оказана помощь в организации похорон и прощании. Церемония назначена на 22 октября", — уточнили в учреждении культуры.
ТАСС: последние новости
Устроивший стрельбу в колледже в Керчи получил разрешение на оружие в сентябре В регионах России пройдут похороны погибших в Керчи и массовые панихиды В Росгвардии назвали обращение Навального к Золотову "пиаром на костях"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил193
Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину485
Пентагон усомнился в словах Путина172
В Керчи открестились от «особенных» похорон Рослякова18
Секта и алкоголизм: от чего страдал керченский стрелок70
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
03:43
В Керчи открестились от «особенных» похорон Рослякова
Общество Происшествия
00:56
Певица Сюзанна со сцены заявила об избиениях мужем
Шоу-бизнес
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Происшествия
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:34
Умер «Дед Бом-Бом»
Общество Происшествия
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение