Миллионы россиян улетели в Турцию

Турпоток из России в Анталью составил почти четыре с половиной миллиона

Несмотря на конец сезона, главный турецкий курорт продолжает обновлять рекорды по иностранным прибытиям, в первую очередь, по российскому рынку, сообщает АТОР.

По данным аэропорта Антальи, по состоянию на 16 октября зафиксировано прибытие 11 610 925 иностранных граждан (+27,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года). Только за первую половину октября на курорт приехало 888 тысяч зарубежных гостей (+36,2% к тому же периоду 2017 года). Ежедневно в Анталью прибывает не менее 50 тысяч иностранных туристов.

Данных по национальностям иностранных гостей статистика турецкого аэропорта пока не дает. Однако можно предположить, исходя из информации за предыдущие девять месяцев 2018 года, что российский рынок сохраняет уверенное лидерство в Анталье.

Учитывая долю РФ в 39%, по оценкам экспертов, к середине октября российский турпоток на Анталийское побережье достиг 4,5 миллионов человек. Таким образом, Россия продолжает обновлять свои же рекорды в Анталье, оставаясь главным въездным рынком турецкого курорта.

Напомним, что в этом осенне-зимнем сезоне туроператоры наблюдают необычно высокий спрос на Турцию — уже вне рамок высокого пляжного сезона. Следуя за спросом, ведущие туркомпании существенно увеличили количество чартеров в Турцию осенью и зимой, в том числе из регионов.