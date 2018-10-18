Cоловьев призвал ввести смертную казнь

«Смертную казнь давно пора возвращать, — сказал ведущий и повторил с расстановкой. — Давно пора возвращать смертную казнь».

Снятию моратория на смертную казнь должны предшествовать изменения в судебной системе, считает Соловьев, в частности, более широкое внедрение суда присяжных. «Надо выходить из Совета Европы , надо прекращать все эти игры», — полагает он.

По мнению Соловьева, Юго-Восточная Азия справилась с проблемой наркотиков благодаря смертной казни.

Мораторий на смертную казнь введен в России в 1997 годау. Запрет этой меры наказания был условием при вступлении России в Совет Европы в 1996 году. В то же время законодательно смертная казнь в России не отменена. 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни, но Госдума его не ратифицировала, как планировалось. В случае ратификации протокола смертная казнь бы отменялась.

Ранее 18 октября в эфире Соловьева на «Вести FM» приглашенный эксперт Филипп Гросс-Днепров заявил, что в бойне в Керчи в результате которой, по последним данными, погибли 20 человек, виновата жестокая компьютерная игра «Дока-2», где можно убивать зомби, расправляться с жертвами изощренным способами, в том числе вспарывать им кишки. «То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать», — сказал Гросс-Днепров. Под описание гостя студии не подходит ни одна популярная компьютерная игра из существующих.

В марте Соловьев заявлял, что одобряет посадки людей за репосты в социальных сетях, поскольку репост не отличается от понятия «распространение». Он также назвал подростков, которые делятся в соцсетях постами на политическую тематику, «сопляками», которых используют.