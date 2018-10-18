Ещё
ФСБ захотела контроля над киберпространством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ФСБ заявили о необходимости контроля киберпространства 

Lenta.ru + ещё 12 46 минут назад
Фото: Reuters
Киберпространство должно находиться под контролем спецслужб, иначе невозможно гарантировать должный уровень безопасности. Об этом в четверг, 18 октября, первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов сообщил «Интерфакс».
«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.
Он отметил, что на 33-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС было проработано решение, создающее «необходимые условия эффективного сотрудничества компетентных органов (стран ШОС) в мониторинге глобального информационного пространства на предмет таких угроз».
«Постоянный мониторинг интернета, имею в виду конечно только проблемы, связанные с терроризмом или с экстремизмом или с организованной преступностью», — подчеркнул первый замдиректора ФСБ России.
31 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил перед органами госбезопасности задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вся левобережная Украина отойдет России»341
Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей184
Соболезнования Климкина возмутили интернет130
В ЕС прокомментировали трагедию в Керчи14
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи7
Видео
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Африка
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
01:25
«Вся левобережная Украина отойдет России»
Украина В мире
03:42
Студентка рассказала подробности нападения в Керчи
Происшествия
01:40
Москва отказалась пропустить корабли НАТО в Азовское море
Армия Политика
07:00
Число погибших в Керчи увеличилось
Происшествия
02:41
В Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение