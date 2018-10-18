Ещё
Японцы упростят получение визы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи

Японцы упростят получение визы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Японское правительство заявило о вводе электронных виз для туристов с апреля 2020 года. Об этом сообщает The Nation.
Согласно проекту путешественники смогут подавать заявку на визу онлайн, и это значительно упростит процедуру оформления.
Также уточняется, что электронную визу можно будет получить только для однократного посещения. Однако в дальнейшем власти Японии планируют добавить и другие виды виз в новую онлайн-систему.
Как отметили представители МИД Японии, упрощенный режим положительно скажется на туризме перед Олимпиадой в Токио в 2020 году.
Эксперты полагают, что благодаря нововведению, число иностранных гостей за год увеличится до 60 миллионов туристов к 2030 году.
Ранее в июле сообщалось, что Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев отметил, что они достигли понимания с Китаем, и в скором времени будет подписано итоговое соглашение об отмене виз.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вся левобережная Украина отойдет России»243
Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей121
Соболезнования Климкина возмутили интернет123
В ЕС прокомментировали трагедию в Керчи12
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи110
Видео
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Криминал
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:25
«Вся левобережная Украина отойдет России»
Украина В мире
03:42
Студентка рассказала подробности нападения в Керчи
Происшествия
01:40
Москва отказалась пропустить корабли НАТО в Азовское море
Армия Политика
07:00
Число погибших в Керчи увеличилось
Происшествия
02:41
В Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей
Происшествия
02:34
Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей
Украина В мире
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение