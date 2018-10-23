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Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
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Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии 17 октября
RT на русском
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ещё 139
3 часа назад
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В Керченском политехническом колледже возобновились занятия после трагедии, которая произошла 17 октября. Образовательное учреждение посетили глава Республики Крым
Сергей Аксёнов
и уполномоченный по правам человека в России
Татьяна Москалькова
.
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