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Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
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Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии 17 октября 

RT на русском + ещё 139 3 часа назад
В Керченском политехническом колледже возобновились занятия после трагедии, которая произошла 17 октября. Образовательное учреждение посетили глава Республики Крым Сергей Аксёнов и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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