В Ростуризме заявили о росте выездного туризма

Глава ведомства Олег Сафонов сообщил РИА Новости , что такая тенденция зафиксирована, несмотря на ослабление рубля.

«Наш выездной туризм достаточно активно развивается. Мы в этом году видим — пока, правда, не подводим итоги текущего года — но увеличение фиксируется. Действительно изменение стоимости рубля по отношению к другим иностранным валютам происходит, но выездной туризм развивается», — сказал Сафонов.

Значительное ослабление национальной валюты к доллару и евро в этом году было отмечено в апреле, августе и сентябре.