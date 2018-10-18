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В Ростуризме заявили о росте выездного туризма
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В Ростуризме заявили о росте выездного туризма 

Говорит Москва + ещё 4 18 октября 2018
Фото: РИА Новости
Глава ведомства Олег Сафонов сообщил РИА Новости, что такая тенденция зафиксирована, несмотря на ослабление рубля.
«Наш выездной туризм достаточно активно развивается. Мы в этом году видим — пока, правда, не подводим итоги текущего года — но увеличение фиксируется. Действительно изменение стоимости рубля по отношению к другим иностранным валютам происходит, но выездной туризм развивается», — сказал Сафонов.
Значительное ослабление национальной валюты к доллару и евро в этом году было отмечено в апреле, августе и сентябре.
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