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Россель поддержал появление аэропорта имени Росселя
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Россель поддержал появление аэропорта имени Росселя 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель не возражает против идеи назвать в его честь аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Я все время избирался народом, и против народа я возражать не смогу. Препятствовать не буду. Если будет большинством голосов определяться, препятствовать не буду. Если народ так считает, пусть решает», — заявил Россель.
По словам Росселя, аэропорт Кольцово был построен только благодаря ему. «Я три года занимался усиленно этим делом, пробивал, потому что это не государственные деньги, это частные деньги. И я решил эту проблему. Построил современный аэропорт на 15 миллионов пассажиров в год», — заявил сенатор.
При этом политик отметил, что «всякие имена у нас применяются в большинстве случаев, когда человек умирает», а он «еще не умер».
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман со своей стороны подтвердил, что Россель имеет «большое отношение» к аэропорту. «При нем аэропорт был построен, там есть большая часть его труда. Строил его Вексельберг, может, тогда Вексельберга», — предположил Ройзман.
С идеей присвоить имя Эдуарда Росселя екатеринбургскому аэропорту выступил председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Россель был губернатором с 1995-го по 2009 год.
11 октября стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого 45 аэропортам хотят присвоить имена выдающихся соотечественников.
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