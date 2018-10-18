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Авиапассажиры объяснили аплодисменты при посадке
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Авиапассажиры рассказали, зачем они хлопают в ладоши при посадке 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий выяснил у пользователей, как они относятся к этой традиции. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек.
Эксперты выясняли, аплодисменты после посадки — это способ сказать пилоту "спасибо, посадка была мягкой" или скорее раздражающая привычка некоторых пассажиров.
На вопрос: "Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите", большинство (53%) респондентов ответили утвердительно. Из них 37% хлопают всегда, и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.
Четверть (26%) заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров.
А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.
Ранее сервис спрашивал у путешественников, что их больше всего раздражает во время перелета. Тех, кому в полете что-то не нравится, оказалось 87%. Только 13% пассажиров ничего не раздражает, и они спокойно ко всему относятся. Почти треть опрошенных (27%) посетовали, что их выводит из себя теснота, когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% пассажиров. 16% раздражаются, когда впередисидящий пассажир до предела откидывает кресло.
Чуть меньше (10%) не по себе, если сосед по креслу вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник. Если другие пассажиры начнут выпивать или буянить — это выведет из себя 7% опрошенных. По 3% набрали такие раздражители, как отсутствие питания или плохое его качество на борту и "когда в салоне слишком душно или холодно".
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