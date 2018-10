В Азербайджане представили туристический бренд страны

Азербайджан. Баку в ходе первого Национального туристического саммита представили новый туристический бренд страны, сообщает Sputnik

Логотип в виде буквы "А" со слоганом "Take another look" ("Взгляни иначе"), представила директор по бренду и маркетингу Бюро по туризму Азербайджана Фидан Алиева.

Она пояснила, что буква "А" ассоциируется с названием страны. Логотип проработан в нескольких вариантах картин, демонстрирующих богатство природы и искусства Азербайджана.

"Для того чтобы достичь поставленной цели, надо иметь сильный бренд. Надо суметь продемонстрировать все красоты Азербайджана. У нас прекрасная кухня, прекрасные гостеприимные люди. При создании нового бренда все это было учтено. Азербайджан — страна новых открытий", — сказала Алиева.

В четверг, 18 октября, в Баку проходит первый Национальный туристический саммит, организованный Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана. На мероприятие приглашены около 1500 участников, представляющих дипломатические миссии, государственные органы, местные и иностранные компании, а также СМИ.